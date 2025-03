Largo a maghi e illusionisti: torna il Festival

A San Marino torna il Festival internazionale della magia, giunto ormai alla sua 26esima edizione. Si svolgerà da domani fino a domenica al Palazzo dei congressi Kursaal e promette di essere una celebrazione straordinaria della magia, con la partecipazione di alcuni dei migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo. In programma il Gran gala al Teatro Nuovo di Dogana e anche eventi itineranti in centro storico a Piazza Garibaldi e Titano nel pomeriggio di sabato. Durante i tre giorni di manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a conferenze tenute da esperti del settore, dove potranno apprendere tecniche avanzate e scoprire segreti inediti. Il Gran gala della magia, in scena sabato sera al Teatro Nuovo e presentato da Alexander, rappresenterà il momento clou del festival, con l’esibizione di alcuni artisti di fama internazionale.