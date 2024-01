Largo ai giovani alla Bluenext

"Offriamo soluzioni semplici a problemi complessi". Così si presenta Bluenext, azienda riminese nata nel 2015 dalla fusione di Italstudio (1987) e Sistemidata (1986), entrambi brand storici nel mercato del software gestionale per professionisti e aziende. Da oltre trent’anni Bluenext idea, progetta e sviluppa software nell’ambito delle soluzioni documentali, contabili e fiscali. "I risultati positivi, nelle aziende, dipendono sempre dalla capacità delle persone che ci lavorano – spiega Bonfiglio Mariotti, presidente del cda di Bluenext – Da parecchi anni gli utili prodotti rimangono in azienda e vengono reinvestiti in prodotti e servizi innovativi, ma anche per ristrutturare e migliorare le sedi dove i nostri dipendenti passano insieme a noi le giornate di lavoro". "Oggi la nostra realtà è formata da circa 200 collaboratori – aggiunge Giacomo Mariotti, ceo di Bluenext – Il fatturato supera i 30 milioni, con migliaia di clienti e una rete di partner distribuiti su tutto il territorio, confermando il nostro ruolo di riferimento nel mercato del software per imprese e professionisti. Oltre alla sede centrale di Rimini, abbiamo filiali operative a Bologna, Piacenza, Milano, Bergamo, Torino, Genova, Arezzo, Catania e Cagliari" I dipendenti hanno un’età media di 45 anni e la professionalità maggiormente impiegata è quella dello sviluppatore di software. "Il nostro collaboratore ideale – specifica Giacomo – è un giovane laureato in ingegneria o informatica, con ottimi voti e una buona conoscenza della lingua inglese, propenso al lavoro di squadra, con buone doti di comunicazione, senso di responsabilità e attitudine al problem solving. Assumiamo ragazze e ragazzi senza distinzione. Chi è interessato a collaborare con noi può inviare la propria candidatura alla mail personale@bluenext.it oppure candidarsi sul canale Linkedin Bluenext in corrispondenza delle nostre posizioni aperte".