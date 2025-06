Lari: "A settembre avremo il nuovo direttore dei musei"

Dove vuole andare la cultura a Rimini? Per darsi una direzione ieri è stato lanciato (con un grande evento) il percorso per il nuovo piano strategico della cultura. Un piano "da costruire insieme, giorno per giorno, guardando al futuro. Sapendo che Rimini è tantissime cose", dice il sindaco Jamil Sadegholvaad. Nel nuovo piano strategico della cultura "il tema degli spazi sarà centrale – aggiunge l’assessore Michele Lari – Noi non ci nasconderemo. Parleremo delle nostre istituzioni culturali: vanno rafforzate e modernizzate, rese sempre più vive e partecipate. Vanno sciolti i nodi irrisolti, i ’bubboni’ storici della città. È arrivato il momento di guardare in faccia alla realtà". A partire dal teatro Novelli e dall’anfiteatro romano. Poi l’annuncio: "Proprio ieri è uscito il bando di selezione per il nuovo direttore dei musei. Ci permetterà di avere in organico il nuovo direttore già a settembre".