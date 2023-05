L’aria che tira è meno cattiva: valori Pm10 più bassi dal 2017

Migliora la qualità dell’aria. Nei primi quattro mesi del 2023 i dati rilevati dalle centraline Arpae hanno registrato il più basso numero di sfondamenti del limite di polveri sottili Pm10 degli ultimi 7 anni. E il biossido di azoto è sempre rimasto sotto i valori massimi di legge. Il bilancio fatto per il periodo in cui sono state in vigore le misure antismog, concluso il 30 aprile. Tra gennaio e fine aprile di quest’anno sono stati 17 gli sforamenti di Pm10, "quasi metà di quelli registrati nell’anno della pandemia – sottolinea il Comune –, ottimi risultati che denotano una progressiva riduzione di polveri sottili nell’aria". "La fotografia riminese – commenta l’assessore alla transizione ecologica Anna Montini - mette in evidenza un risultato positivo molto importate sia per quanto riguarda i valori del biossido di azoto sempre rimasto nella norma, sia per l’andamento delle polveri sottili. Il primo quadrimestre 2023 conferma il trend di generale miglioramento registrato che, pur a fronte di numeri ancora da non sottovalutare, indica che la strada intrapresa è quella giusta e che ci sono i margini per continuare ad abbassare progressivamente questi valori. Un trend su cui rafforzare le politiche ambientali, continuando a puntare sul rinnovo del parco mezzi e sul potenziamento del settore del trasporto pubblico locale, sulla mobilità alternativa all’auto, l’ampliamento della rete delle piste ciclabili e delle zone 30. Ci sono parallelamente tanti altri ambiti su cui stiamo intervenendo, dall’efficientamento energetico degli edifici al potenziamento del verde urbano".