L’arrestato fa il gesto del tridente ucraino

È stato condotto ieri davanti alla Corte d’Appello di Bologna Serhii Kuznietsov, 49 anni (foto), cittadino ucraino arrestato in Romagna su mandato europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche. L’uomo è accusato di essere uno dei coordinatori del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream, avvenuto nel settembre 2022. Durante l’udienza di convalida, celebrata a porte chiuse davanti alla giudice Sonia Pasini, Kuznietsov ha ribadito di non voler acconsentire all’estradizione in Germania, chiedendo di poter leggere le accuse nella propria lingua e prendendo le distanze dalle contestazioni. Ha spiegato di trovarsi in Ucraina al momento dei fatti e di essere giunto in Italia solo di recente, per motivi familiari. L’udienza è stata rallentata dalla necessità di reperire un interprete, dopo che l’imputato ha dichiarato di non conoscere l’inglese in maniera sufficiente. Il 49enne ha inoltre cambiato legale di fiducia, nominando l’avvocato Luca Montebelli di Rimini al posto della collega Ilaria Perruzza. Al termine della camera di consiglio la Corte ha confermato la custodia in carcere. La prossima udienza, fissata per il 3 settembre, sarà dedicata alla richiesta di consegna in Germania, per la quale la legge prevede un termine massimo di due mesi. Kuznietsov era stato catturato mercoledì sera in un residence a San Clemente, nel Riminese.

Lorenzo Muccioli