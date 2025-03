L’arte dei Mutoid scende in pista al Cocoricò

Cose dell’altro mondo al Cocoricò, dove per altro mondo va inteso un luogo a sé stante, nato in questa provincia, dove l’arte nasce dalla materia scartata. Stiamo parlando di Mutonia, l’esperienza nata decenni fa sulla sponde del Marecchia nella zona di Santarcangelo. La Piramide sulla collina di Riccione, e quel luogo magico e surreale popolato da gigantesche sculture e installazioni d’arte realizzate con scarti di ferro arrugginito, tubi, bulloni, pezzi di automobili in disuso e ruote, si fonderanno insieme per regalare al pubblico tre giorni di emozioni e spettacolo. Si chiama Mutonia Easter Experience la tre giorni che si svolgerà da sabato 19 a lunedì 21 aprile, dedicata al meglio della scena elettronica globale e alle arti visive alternative.

Si parte sabato 19 aprile con Mochakk, che dal Brasile ha conquistato le lineup dei festival e degli eventi più importanti nel mondo. Ad aprire il Festival ci sarà anche la techno di Dr. Rubinstein. Nella stessa serata Ale de Tuglie, Sean Afful, Paquita Gordon, Gianmarco Orsini, Cole e Antonio de Angelis.

Si prosegue domenica 20 aprile e ci sarà Deborah de Luca in consolle, con il suo set che ha già conquistato i dancefloor in giro per il globo. Non mancherà l’elettronica di Mattia Trani, tra i talenti in maggiore ascesa del panorama nazionale. Dal Portogallo la dj e producer Bija, e ancora l’energia di Gnmr per tutti Gianmaria Coccoluto, Anthony Rother, Marcolino, Gianni di Bernardo e il live di Blue Taipan. Chiude il festival nella serata di Pasquetta, dalle 19 alle 2, uno dei dj di riferimento della scena house mondiale: dalla Gran Bretagna Cloonee. In serata anche Tini Gessler, Idriss d, Twenty Six, Carv, Kymera e Hoxan. Tanta musica, in una piramide che si muoverà al ritmo dell’elettronica con presenze insolite: le opere del celebre collettivo artistico Mutonia, esposte negli spazi del club. Un’inedita sinergia tra sonorità in pista e arti visive che nasce dall’unione tra le visioni di due realtà profondamente radicate nel territorio romagnolo: l’istituzione del mondo della notte al Cocoricò e la comunità di Mutonia.

Andrea Oliva