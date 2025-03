L’arte di amare: laboratorio teatrale

L’ottobre scorso, alunni e alunne delle classi terze dell’ I.C. ‘Giovanni XXIII’, hanno partecipato al laboratorio teatrale ‘1522:Rinascimento l’arte di amare’ condotto dalla prof.ssa A. Catapano che aveva come scopo la realizzazione di una rappresentazione teatrale. Lo spettacolo, che racconta la violenza sulle donne è stato, interamente, costruito da alunni e alunne: dalle ‘storie delle donne’, alla grafica della scenografia. All’inizio di ogni scena, un aggressore imbrattava con vernice rossa un quadro rinascimentale raffigurante una donna, seguito dall’entrata della vittima che procedeva con il racconto della sua storia. Al centro, storie vere. Una, non a lieto fine. Lo spettacolo si è svolto al Teatro Astra di Misano Adriatico il 23 novembre per tutti gli alunni dell’istituto e il 25 novembre per la cittadinanza: presenti, le forze dell’ordine, le operatrici del 1522 e le istituzioni.

Iulia Evtodii, Benedetta

Leardini, Vittoria Ruotolo, Emma Migani