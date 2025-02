L’arte di Vincenzi per la ricerca sul dolore

Un gesto di solidarietà ha accompagnato la presentazione del libro ‘Al mi ròbi’ di Werther Vincenzi, pittore e poeta, che ha devoluto 700 euro a favore della Fondazione Isal impegnata nella ricerca e nell’assistenza a persone che soffrono di dolore cronico. L’evento ha visto la partecipazione tra gli altri di Gianfranco Miro Gori e Nereo Castellani. Con la donazione, Vincenzi ha voluto unire arte e solidarietà, offrendo un contributo concreto alle attività della Fondazione Isal, che da anni opera per migliorare la qualità della vita di chi soffre di dolore

cronico attraverso la ricerca e la sensibilizzazione. Un’iniziativa che conferma il valore della cultura non solo come espressione artistica, ma anche come strumento di aiuto e vicinanza al prossimo.