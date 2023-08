L’arte di Vujosevic per le malattie rare

L’arte come messaggio, come preghiera, l’arte come solidarietà. Per questo Vladana Vujosevic ha deciso di destinare parte del ricavato della vendita delle sue opere al Kiwanis Club San Marino, di cui fa parte dal 2019 e ha scelto di impegnarsi per le malattie rare. La donazione partirà il 1° ottobre, giorno particolarmente significativo per la Repubblica di San Marino con l’insediamento dei Capitani Reggenti, e si concluderà il 30 settembre 2024. "Una strada – spiegano dal Kiwanis Club – quella della ricerca alle malattie rare, che anche il club sammarinese di sostegno all’infanzia intende percorrere".