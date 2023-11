A Ecomondo una performance di danza, musica e poesia: l’arte diventa circolare nella fiera green

Rimini, 8 novembre 2023 – L’arte diventa circolare e indossa il ‘vestito’ della sostenibilità. Non poteva che accadere a Ecomondo, la rassegna dedicata alla green economy in corso a Rimini. È lì che oggi (padiglione D1, alle 16.30) ci sarà una performance di danza, musica e poesia in una visione circolare. Protagonista, in qualità di regista e attore, sarà Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato sul palco dalla danzatrice Elena Ballestracci, su coreografie di Michela Lucenti, e dal percussionista del Teatro alla Scala, Elio Marchesini. Lo spettacolo è parte di un progetto che vede una visione del pianeta come poesia: significa trasformazione, circolazione di buone e belle pratiche tra la parola, il suono, il corpo e l’immagine. "Partiamo – osserva Finazzer Flory – da un ecovocabolario con tre ‘R’: ridurre, riciclo e riuso. Il tema portante della fiera di Rimini è l’economia circolare e noi realizzeremo un cerchio attraverso le arti. Dalla musica alla danza, dalla danza alla poesia e così via, per tornare alla musica. Gli strumenti che utilizzeremo sul palco sono tutti green, dalle bacchette del percussionista al costume della ballerina, fino al mio copione che è in carta riciclata". La poesia che da San Francesco con il Cantico delle creature e Dante con le sue stelle, fino a D’Annunzio e Calvino, a cui si darà omaggio nel centenario dalla nascita, offrono l’occasione per rappresentare la bellezza del pianeta.

E non si potrà non parlare di amore, "perché senza amore non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo innanzitutto pensare alle generazioni future". ‘Parlare’ ai giovani è ciò che Ecomondo punta a fare. Così come vuole farlo l’arte, che per l’occasione diventa circolare. "Il mondo – aggiunge Finazzer Flory – è di chi verrà e noi abbiamo bisogno di dialogo tra le generazioni. Sarà bello esibirsi in una fiera, per noi è una sfida. E sono felice che il contesto sia proprio Ecomondo, per il messaggio che porta".