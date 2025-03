L’arte e la storia passano dalle copertine dei vinili

I più grandi illustratori e artisti del mondo hanno trasmesso messaggi non solo con opere ma anche attraverso le copertine di vinili. A dicembre abbiamo visitato la mostra ’Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’ al castello Malatestiano di Rimini, dove abbiamo ammirato le copertine dei vinili realizzate da artisti famosi. La guida ci ha raccontato la storia dell’evoluzione del disco e delle cover. Già dai primi anni del ’900 sono state realizzate da illustratori e artisti, e del messaggio che volevano trasmettere. Le copertine ‘d’artista’ infatti non erano solo uno strumento per coprire e proteggere i dischi, ma un mezzo di promozione pubblicitaria in un’epoca non ancora dominata dalla comunicazione. Abbiamo visto copertine realizzate da Picasso e Matisse, le iconiche di Warhol realizzate per i Rolling Stone e quelle per i Velvet Underground con la famosissima banana. Abbiamo riconosciuto il tratto inconfondibile di Keith Haring e i graffiti di Basquiat, fino a Banksy. A scuola abbiamo dato vita a un laboratorio per realizzare copertine di dischi, ispirandoci a canzoni a cui siamo legati e disegnando su carta. Le nostre copertine sono state anche esposte, accanto a quelle originali, nell’Ala di Isotta. E la mostra oggi prosegue a scuola. Un’esperienza bellissima.

Carlotta Donati, Giorgia Cenci, Giulia Monti III A e Lucrezia Gasperini, Simone Mina III F