L’arte in tutte le sue forme con ‘Mentre Vivevo’

Parte domenica Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo che l’associazione quotidianacom cura dal 2015 alla sala Teatro di via Costa del Macello a Poggio Torriana. Lo spettacolo inaugurale di domenica (alle 17.30 come tutti gli altri in programma) affida alla Corale Nsdf un richiamo alla cessazione di tutti i conflitti che macchiano il tragitto dell’umanità sul pianeta. Con E pace sia! circa quaranta coristi diretti dal maestro Loris Tamburini con la collaborazione alla direzione di Michela Lapelosa presenteranno un repertorio che spazia dalla polifonia sacra del ‘500 agli spirituals, sconfinando anche in altri generi musicali.

Domenica 12 ottobre la programmazione svolta sul teatro comico e vedrà protagonista la recente rivelazione di Zelig, ovvero Virgigno con la Gn, che presenta Autobiografia dei vostri difetti. È il genio comico che ride dei confini tra realtà e finzione, dove ogni pausa, ogni sguardo celano un universo di risate pronte a esplodere.

Domenica 26 ottobre sarà Dario Natale, attore calabrese fondatore della compagnia Scenari Visibili di Lamezia Terme (nella foto), l’autore e interprete di Di tutti i colori, progetto che chiude una trilogia dedicata al mare e alla difesa dell’ambiente.

Si prosegue domenica 2 novembre con I 4 desideri di Santu Martinu che l’attore Dario De Luca di compagnia Scena Verticale, accompagnato dalle musiche originali di Gianfranco De Franco, ha liberamente tratto dai fabliaux anonimi medievali Les quatre sohais saint Martin e Le sohait des vez.

Muchas Gracias, ovvero Chiara Fenizi e Julieta Marocco, presenteranno domenica 16 novembre Lei Lear, uno spettacolo cacofonico, un volo ribelle e spiritoso su alcuni elementi della narrativa di Re Lear all’interno di una cornice beckettiana e clownesca.

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domenica 30 novembre sarà il Premio In-Box 2024-25 Molto dolore per nulla, scritto e interpretato da Luisa Borini, a tratteggiare uno dei tanti aspetti rivelatori di un rapporto sentimentale tossico: ‘Quanto siamo disposti a fare pur di proteggere la parola ‘insieme’?’. È il nodo cruciale di tutta la storia: il bisogno di amore e il terrore di restare soli.

Domenica 7 dicembre, a cura di Massimo Eusebio, sarà protagonista il cinema con Sogni e Popcorn – psicoanalisi al cinema. Il linguaggio audiovisivo come strumento di attivazione delle emozioni.

Chiude la prima parte di Mentre Vivevo, domenica 8 dicembre alle 15.30, l’evento organizzato in collaborazione con Comune e I Fulèt Gli Amici del Mulino Sapignoli con la proiezione di un film per famiglie a ingresso libero. A seguire l’inaugurazione del Presepe presso il Mulino Sapignoli.