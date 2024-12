L’arte incontra il talento. Dea incanta ’La Corrida’

Dea De Roberti, pittrice originaria di Milano e residente a Riccione da cinquant’anni, ha recentemente conquistato il pubblico televisivo partecipando a “La Corrida”, programma condotto da Amadeus sul canale Nove. Nella quinta puntata, Dea ha vinto grazie a una potente interpretazione di “The Best” di Tina Turner, che ha entusiasmato la giuria e gli spettatori.

Nonostante non abbia trionfato nella finale, Dea considera l’esperienza un significativo traguardo personale. Si definisce "una donna senza età" e sul suo profilo Facebook afferma con convinzione: "Artisti si nasce, non si diventa". "Partecipare alla Corrida è stata un’esperienza bellissima, mi sono divertita e ho fatto divertire ed emozionare il pubblico", dice Dea De Roberti.

Oltre alle sue doti canore, Dea è riconosciuta nel mondo dell’arte come caposcuola della “Tecnica mista metallizzata”, una particolare tecnica pittorica che combina materiali e finiture metalliche per creare opere di grande impatto visivo. Tra i suoi lavori più celebri figura la “Madonna Ester”, un dipinto che, secondo alcune testimonianze, sembra seguire con lo sguardo l’osservatore, aggiungendo un’aura di mistero e fascino all’opera.

La partecipazione a “La Corrida” ha offerto a Dea l’opportunità di mostrare al grande pubblico la sua versatilità artistica e la sua passione per la musica, dimostrando che l’arte può esprimersi in molteplici forme e che la creatività non conosce limiti di età o disciplina. “La Corrida” mantiene il suo fascino come show spensierato e popolare, capace di far emergere la personalità e l’entusiasmo dei concorrenti. Si tratta di un programma televisivo storico italiano, nato nel 1968 da un’idea di Corrado Mantoni e del fratello Riccardo. Il pubblico in studio ha il ruolo di giuria: può applaudire per esprimere apprezzamento o, in caso contrario, utilizzare rumorosi strumenti come pentole e campanacci per dimostrare il proprio disappunto. Questo meccanismo contribuisce al tono scherzoso e leggero del programma, che si caratterizza per il mix tra talento genuino e momenti divertenti.