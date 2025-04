"L’arte può contagiare Riccione"

L’arte è capace di trasformare il centro con le sue suggestioni, la bellezza e le melodie musicali. Alessandro Ligabue, gallerista parmense già responsabile di Cna industria Parma, si è innamorato di Riccione e ha deciso di aprire qui, in via Virgilio, la Td art gallery, perché "le potenzialità di questo luogo sono incredibili". Da quando ha aperto – era la metà di dicembre – "sono venuti a presentarsi decine di giovani e posso dire di aver trovato artisti interessanti", tanto che alcune opere sono già esposte in galleria. Questo è solo il principio perché, per Ligabue, le potenzialità che la città e il territorio possono offrire sono davvero ampie. L’arte può contaminare spazi e creare relazioni passando anche attraverso eventi pubblici.

"Questo luogo offre tante possibilità, è giusto esplorarle. Ho già avuto modo di constatare la presenza di tanti giovani artisti. E poi è presente in città anche un liceo artistico, il Volta Fellini: un aspetto molto importante". In una realtà turistica in cui troppo spesso anche l’arte viene ridotta agli eventi mordi e fuggi, quello che vede Ligabue è la possibilità di una crescita costante in grado di uscire da laboratori e gallerie, contaminando lo stesso centro della città e diventando occasione per attrarre persone e appassionati a Riccione. E "non è vero che i giovani non sono interessati all’arte: dipende da come la si propone. Le potenzialità sono davvero infinite e in questo territorio non c’è bisogno di creare un movimento o crescere artisti perché ci sono già". Insomma, non una semplice galleria, ma un progetto aperto alla città. Si tratterebbe solo di portare l’arte nei viali e nelle piazze. I contatti col Comune sono già avviati.

a.ol.