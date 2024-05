L’arte scende in pista: il Cocco apre il suo museo

L’arte in pista. Il Cocoricò ha da sempre legato le notti in discoteca alle forme d’arte. Ma oggi questo connubio diventa parte integrante del locale sulla collina di Riccione con MuDi, il primo museo discoteca, pronto a inaugurare domani con una lunga giornata evento. Il ‘Cocco’ accoglierà 29 opere d’arte contemporanea. In coerenza allo spirito che ha animato la realizzazione del museo, l’esposizione non sarà una realtà immobile, sempre uguale a se stessa. MuDi sarà in evoluzione. Alcune opere saranno anche disponibili per l’acquisto: i proventi saranno reinvestiti per commissionarne nuove, garantendo così il rinnovo continuo dell’offerta artistica. A esporre saranno 16 artisti e performer. MuDi si presenterà al pubblico con una grande festa a partire dalle 18. Quella di domani sarà una giornata dedicata al piacere, il tema portante di questo primo evento, declinato nel reale, nell’impatto visivo e in quello sensoriale. Le performance varieranno tra musica, ball culture, installazioni interattive e performing art. L’ingresso è libero, riservato ai maggiorenni (registrazione sul sito cocoricò.it) Per la prima giornata di MuDi ci sarà anche Filippo Sorcinelli, ’stilista’ del Papa e di tanti vescovi, e anche profumiere, artista e musicista. Ad accompagnarlo il collettivo Salò, tra psichedelia e avant rock. Furia Film e Sunset Produzioni riporteranno a casa Cocoricò Tapes, il documentario sul Cocco. Il corridoio che conduce alla Piramide cambierà volto con Sara Leghissa e la sua live poster art alle 19. Il Collettivo Colore trasformerà una stanza segreta in uno spaccato di vita del locale. Gran finale con la performance Bring it to the Runway.

a.ol.