Lasciati a piedi dal Metromare: "Saltano decine di corse al giorno"

"Attaccati al tram...". Avercelo, il tram. Non passa giorno senza che centinaia di riminesi restino a piedi, a causa delle tante corse cancellate. Ieri nel bacino di Rimini sono state 71 le corse soppresse, di cui 24 (praticamente un terzo) sulla linea del Metromare. Da Start Romagna continuano a ribadire che i disservizi sono causati dalla carenza di autisti. Intanto l’insofferenza di chi quotidianamente si sposta utilizzando bus e Metromare, cresce ogni giorno di più. "È ora che Start Romagna si dia una bella riorganizzata, non può continuare far ricadere sugli utenti la sua disorganizzazione. Non è più tollerabile la cancellazione di tante corse, a ogni ora della giornata", attacca Enrico Piccari. Che è tra quelli che usa il Metromare tutti i giorni.

Le capita spesso di prendere il Metromare?

"Tutti i giorni. Lo uso per accompagnare mio figlio a scuola: la corsa prevista alle 8,25 per ritornare a casa è quasi sempre soppressa e mi tocca aspettare un quarto d’ora per prendere quella successiva. E lo stesso capita quando lo vado a prendere: quasi tutti i giorni dobbiamo attendere una ventina di minuti perché salta la corsa che dovrebbe passare intorno alle 13".

È rimasto a piedi anche in altri orari?

"Assolutamente sì. Negli ultimi mesi sono arrivato al lavoro in ritardo tante volte, perché non è passata la corsa che prendo per andare in stazione e così ho perso il treno (Piccari lavora a Cesena, ndr). I ’buchi’ sulla linea del Metromare sono continui, saltano le corse a tutti gli orari".

Va avanti così da mesi...

"Anche l’anno scorso è capitato che venisse soppressa qualche corsa. Ma quest’anno la situazione è fortemente peggiorata. La cancellazione delle corse sulla lina del Metromare è diventata sistematica. Questo è intollerabile. Paghiamo per un servizio di trasporto che sta creando fortissimi disagi".

Start Romagna ha più volte ribadito che il problema principale è la carenza di autisti.

"Benissimo. Ma allora riorganizzino le corse, così poi ci si adatta. Se sanno di non poter garantire tutte le corse previste per il Metromare, ne facciano meno e cambino gli orari: non è possibile ogni volta restare in attesa alla fermata, senza sapere se passerà o no".

Manuel Spadazzi