Lasciato dalla fidanzata semina il caos nel locale

La fidanzata lo lascia e lui si ubriaca per dimenticare, ma finisce per mettere a soqquadro un locale. Si è concluso con l’arresto e una nottata trascorsa in camera di sicurezza, il giorno di ordinaria follia di un 50enne riminese, arrestato dagli agenti della polizia di Stato nel pomeriggio di domenica. Teatro della vicenda un ristorante di viale Regina Elena, dove l’uomo si è presentato attorno all’ora di pranzo completamente in preda ai fumi dell’alcol. Pur avendo già alzato il gomito, il 50enne ha continuato a ordinare da bere, tanto che a un certo punto punto ha perso completamente le staffe, iniziando a prendersela con i clienti del locale e il proprietario. Sul posto è stato quindi richiesto l’intervento di una pattuglia della polizia di Stato. Nemmeno alla vista delle divise, tuttavia, l’uomo ha voluto saperne di calmarsi, continuando a comportarsi in maniera aggressiva. I poliziotti non hanno potuto far altro che arrestarlo e accompagnarlo prima in pronto soccorso, dove è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 3,12 grammi per litro, e successivamente in questura. Ieri mattina è stato sottoposto al giudizio direttissimo, a seguito del quale è stata applicata nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana. Problemi con l’alcol anche per gli automobilisti che, nel fine settimana, sono stati pizzicati ubriachi al volante dalla squadra di polizia giudiziaria dei vigili di Rimini, impegnata con un posto di blocco in via Principe di Piemonte. Sei le patenti andate in fumo al termine della nottata. Per tre automobilisti, oltre al ritiro della patente, è scattata una multa di 544 euro. E’ andata peggio ad altri due, trovati con un tasso di oltre 0,8 grammi per litro: nei loro confronti è stata scattata anche la denuncia. Infine un conducente, che si è rifiutato di sottoporsi alla prova etilometrica, oltre al ritiro della patente di guida, ha subito anche il sequestro del proprio veicolo ai fini della confisca.