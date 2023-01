"Lascio la guida di Riccione 2030 La coalizione deve restare unita"

Dai primi di febbraio Fabio Ubaldi, 44 anni, sarà capo di gabinetto della sindaca Daniela Angelini, ruolo impegnativo che intende conciliare con il suo lavoro d’imprenditore. Intanto annuncia le dimissioni da segretario e coordinatore di 2030, carica che passa a Monica Angelini.

Il parto è stato travagliato, ma non si è arreso.

"Ho dato disponibilità alla sindaca dopo profonde riflessioni sull’opportunità di questo incarico. Ho trovato la spinta propulsiva verso una risposta positiva a partire dalla sua fondamentale fiducia nei miei confronti. Il secondo motivo è stato il senso di responsabilità nutrito verso la città che ha dato più opportunità alla mia famiglia, a partire da mio nonno, vigile di Riccione per 25 anni. La sua scomparsa e quella dell’ex sindaco Massimo Pironi sono state due ragioni determinanti nell’assunzione di questo impegno pubblico che sento di poter affrontare con giusta maturità, dovuta preparazione e grande motivazione".

Si è parlato di conflitto d’interesse con la sua attività, come replica?

"Reputo il conflitto d’interesse cosa meritevole di rispetto, ma io mi sento molto sereno e tranquillo, perché nella mia vita ho già dimostrato di non usufruire di nulla, né quando sono stato consigliere comunale di maggioranza, né quando ho rivestito lo stesso ruolo in minoranza: proprio durante quest’ultimo periodo con i soci ho costruito le mie attività".

Sarà in municipio a tempo pieno? Come concilierà il suo incarico col lavoro da imprenditore?

"La forma per il mio impegno istituzionale è da disciplinare. Non smetterò di svolgere il mio lavoro, sono però convinto di riuscire a conciliare le due cose. Stiamo strutturando lo staff del sindaco in modo che ci sia un coordinamento tra le parti e che le cose funzionino a dovere".

Cosa risponde a chi sostiene che Riccione sia dipendente da Rimini?

"Non avverto la linea di confine tra le due città, come fa qualcuno. In tantissimi anni di attività nel partito non ho mai visto diktat da Rimini. In ogni caso credo che Riccione abbia tutta le qualità per rimarcare la propria indipendenza amministrativa e per operare in sinergia con tutti i comuni del circondario con o senza colore politico in linea con la nostra amministrazione. Di certo non auspico l’isolamento creato negli ultimi anni".

Come rinsaldare i rapporti con tutta la maggioranza?

"Abbiamo avuto giorni concitati, ma il confronto politico non ha mai prevaricato il confine del rispettoso dialogo e soprattutto del giudizio sulla mia persona. Per questo ringrazio le forze di coalizione, questa è sana politica. Il nuovo impegno mi impone di essere equidistante da tutti i gruppi di maggioranza, ora il mio desiderio è quello di contribuire a una coalizione unita ed efficiente. Da venerdì è iniziato un dialogo costruttivo. Nel frattempo ho rassegnato le dimissioni da coordinatore e segretario da 2030, che saranno ricoperte da Monica Angelini. Il gruppo saprà andare avanti in autonomia con Marco De Pascale, Lazzaro Righetti e gli altri".

Nives Concolino