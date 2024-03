Lasersoft e Raggini sorridono al tie-break

Vince ancora, la Lasersoft Riccione, anche se questa volta per spuntarla ha bisogno del tie-break e lascia per strada un punto. Il 3-2 con Filottrano arriva in rimonta, ma con un finale abbastanza netto: 22-25, 25-16, 26-28, 25-18, 15-6. Sorprendente il ko nel primo set, con le riccionesi avanti 21-18 e poi a subire un parziale di 1-7. Il secondo set è dominato e nel terzo le opportunità per salire 2-1 sono frequenti (24-21 e 25-24), ma le ospiti hanno lo spunto vincente. Il resto della partita è dominato.

La Piraccini-band tornerà in campo sabato a Ravenna nel testacoda. Il tabellino: Gabellini 15, Spadoni 21, Tallevi 14, Bologna 12, Montesi 2, Ricci 14, Spinaci, Godenzoni, Calzolari L1, Mercolini ne, Tobia ne, Jelenkovich ne, Mancino ne. All.: Piraccini. Vittoria al tie-break anche per l’Emanuel Raggini Rimini con Pescara: 25-12, 21-25, 21-25, 25-13, 15-11. Anche in questo caso il successo arriva in rimonta e con due set finali dominati. Una reazione molto significativa e un eccellente passo avanti per le ragazze di Galli, anche se la zona salvezza è ancora distante. L’Emanuel Raggini è attesa, nel prossimo weekend, alla sfida esterna con Filottrano.

Il tabellino: Magalotti 12,

Pivi 11, Catalano 4, G. Morelli 28, Orsi 11, Ricci 9, Greco 1, Magi 1, Pasolini, Astolfi, Fabbri L1, A. Morelli ne, Forlani ne, Verde ne.

All.: Galli.