L’asilo nido ‘Peter Pan’ sarà ricostruito I lavori partiranno entro l’autunno

Partiranno entro l’autunno 2023 i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido ‘Peter Pan’ a Viserba, un progetto finanziato con i fondi del Pnrr – il costo complessivo è di 2,5 milioni – che prevede la sua demolizione e ricostruzione sulla stessa sede di via Sacramora. Con l’ampliamento previsto si arriverà ad 84 posti disponibili, incrementando così l’offerta di servizi 0-2 anni. Gli spazi saranno in relazione con quelli della vicina scuola materna il Galeone, verrà così un nuovo polo scolastico integrato. La nuova struttura scolastica sarà realizzata adottando le ultime tecnologie costruttive, utilizzando materiali di bioedilizia. Il Comune di Rimini sta riorganizzando per chi frequenta l’asilo ‘Peter Pan’ le sedi da utilizzare in alternativa durante lo svolgimento dei lavori.