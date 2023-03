"L’aspettiamo di nuovo per affrontare le questioni riminesi"

Ha fatto gli onori di casa. Ad accogliere Giorgia Meloni ieri mattina, al suo arrivo al Palacongressi, ci ha pensato il sindaco Jamil Sadegholvaad insieme al prefetto Rosa Maria Padovano. Il protocollo lo imponeva, ma il primo cittadino l’avrebbe fatto comunque, per avere un confronto con la premier sulle questioni riminesi. Purtroppo "ieri non c’è stata occasione per parlare. Ma avremo modo per farlo".

Per il sindaco la scelta della Meloni di partecipare al congresso della Cgil "è da apprezzare per il coraggio. Siamo in un momento molto difficile per il Paese, ed è giusto che il capo del governo e il principale sindacato si parlino e dialoghino sui temi fondamentali del paese. E ieri ho visto una sincera voglia di confrontarsi e ascoltarsi, pur restando tutte le differenze politiche che dividono Giorgia Meloni e questo governo dalla Cgil". Sadegholvaad e il prefetto erano presenti anche al fitto dialogo che la premier, dopo il discorso dal palco, ha avuto con il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Quella di ieri è stata la prima volta della Meloni a Rimini da premier. "Purtroppo non siamo riusciti a parlare di Rimini, non c’è stato il tempo. Ma ci confronteremo sicuramente alla prossima occasione utile – conclude Sadegholvaad – L’incontro che abbiamo avuto dopo il suo intervento in sala, anche se breve, è stato molto cordiale. E ho visto in lei la voglia di ascoltare".