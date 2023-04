L’assegno di Cecchetto al Centro21

Ammonta a 28.360 euro la cifra raccolta da Claudio Cecchetto a sostegno del Centro21. L’assegno è stato consegnato ieri direttamente da Cecchetto ai ragazzi che lo hanno accolto con un sorriso, invitandolo al loro spettacolo del 18 aprile. "Mi hanno strappato la promessa di fare il Gioca Jouer _ racconta _ non mancherò all’appuntamento, anche se il 19, giorno del mio compleanno, dovrò essere a Milano. Con questa serata i ragazzi vogliono ringraziare tutti coloro che moralmente ed economicamente hanno aiutato il loro centro a superare quella terribile tragedia. Voglio esserci anch’io per ringraziare quanti con la loro offerta hanno risposto al mio appello, compresi gli amici del Festival del cuore di Roma e l’Associazione culturale italiana di New York". Infine l’invito a continuare a contribuire direttamente cliccando su www.centro21rimini.org .