L’assemblea dei soci dell’Ente Cassa di Faetano approva la cessione della quota di maggioranza

Con 144 voti a favore e 80 contrari l’assemblea dei soci dell’Ente Cassa di Faetano ha approvato di fatto la cessione della maggioranza della Banca di San Marino alla San Marino Group. Ora si attende l’ok definitivo di Banca Centrale per la cessione alla San Marino Group del pacchetto di maggioranza. L’assemblea dei soci ha respinto a larga maggioranza la proposta di modifica statutaria avanzata da un gruppo di soci per reintrodurre il vincolo del 51% in capo all’assemblea nel caso di cessione della maggioranza delle azioni di Bsm. Aprendo di fatto alla cessione del pacchetto di maggioranza. Al termine dell’assembla il presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente Marco Beccari (foto) di è detto soddisfatto. "Con questo risultato – spiega il presidente uscente dell’Ente Cassa di Faetano – mi sento più sereno sul futuro dell’Ente e della Banca – Da oggi si avvia un nuovo consiglio di amministrazione e si andrà avanti con più serenità. Posso dire che oggi ha prevalso il principio di responsabilità verso l’Ente e un sentimento di vicinanza al territorio, ai soci, alle famiglie e alle imprese. Adesso aspettiamo la Banca Centrale per il responso sugli investitori". Beccari ha ricordato che gli ultimi tre anni siano stati "difficili – ha spiegato – perché l’Ente non aveva disponibilità per perseguire i nostri programmi. Ora, invece, con le disponibilità economiche potremmo essere vicini con delle risposte concrete e progetti per il territorio e la società sanmarinese". Poi la nomina del nuovo cda dell’Ente Cassa. Del quale il presidente è Sergio Barducci. I membri del cda sono Roberta Mularoni, Alessandra Mularoni, Carlo Giorgi e Stacchini Cristian. Sindaco unico Dario Cardinali. Il Collegio dei probiviri è formato da Augusto Casadei Valentini, Marino Enio Guidi e Valerio Scarano.