L’assessora Silvia Suffritti lascia l’incarico: "Sono stati cinque mesi di gratificazioni"

Silvia Suffritti, assessore esterno all’ambiente, agricoltura e verde pubblico di Saludecio, si è dimessa. In un breve post sul web, la Suffritti ha ribadito: "Alcuni giorni fa ho rassegnato le mie dimissioni da assessore esterno all’ambiente, agricoltura e verde pubblico del Comune di Saludecio. Il mio incarico è durato cinque mesi, un tempo minimo, che non mi ha consentito di farvi conoscere i nuovi progetti sugli ambiti di mia competenza a cui tenevo tantissimo, pur non essendo residente a Saludecio. Non volevo andarmene senza aver però prima ringraziato tutti, in primis le persone del gruppo Volontari Verdi Salus, che avevo attivato, e che hanno risposto da subito alle mie richieste per far partire il giardino dei profumi, progetto didattico ambientale di supporto a Saluserbe".

Ed ancora: "Non è questa la sede per discutere le motivazioni che mi hanno portato a questa scelta, voglio solo dire che le maggiori gratificazioni le ho ricevute da quei cittadini a me sconosciuti, che mi hanno confermato con piccoli gesti gentili, a volte solo con un sorriso, che ero sulla strada giusta. Saludecio è straordinariamente bella, buone azioni verdi a tutti". Il sindaco Roberto Cialotti ha commentato l’uscita di scena dell’assessora: "Mi dispiace molto per questa scelta, Silvia Suffritti è una persona che avevo voluto all’interno della mia giunta e che credevo fortemente potesse far parte del nostro progetto".