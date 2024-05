L’assessore blinda viale Ennio: "Chi critica fa campagna elettorale"

Concluso il restyling di viale Ennio a Bellaria Igea Marina. E se la maggior parte di residenti, commercianti ed esercenti della zona, condivide i lavori di riqualificazione, c’è chi storce il naso per il poco verde e i pochi arredi installati lungo la passeggiata. I più entusiasti sono invece i turisti. Alcuni di loro commentano sui social: "Igea Marina è diventata proprio bella, molto curata nei dettagli. Questo nuovo viale è molto moderno. Non vediamo l’ora di tornare in estate". Sul fronte degli arredi interviene l’assessore Adele Ceccarelli, che da mesi segue anche i progetti di verde urbano: "Le panchine non mancano di certo e sono molto innovative, scelte in accordo con esercenti, residenti e associazioni. Sono grandi e accolgono più persone. Per quanto riguarda i fiori, abbiamo predisposto tutti gli spazi con impianto di irrigazione per realizzare anche le aiuole. Ne abbiamo previste alcune al momento, ma per il futuro non si esclude di inserirne di nuove, avendo già tutti gli impianti. Il progetto sperimentale chiamato ‘Verdecomune’ di Asproflor sta analizzando ibridazioni in tanti viali della città. A settembre saremo in grado di decidere quali aiuole convertire con fiori e piante, visti i rischi legati a salsedine, venti dal mare e ombreggiature".

L’investimento fatto per sistemare viale Ennio è di circa un milione di euro. Il progetto del verde sarà monitorato da agronomi. In arrivo nel viale anche una nuova fontanella. "Con queste opere – conclude la Ceccarelli – è migliorata la fruibilità del viale. Dire cosa manca è un esercizio infinito – conclude Ceccarelli – Molte delle persone che oggi si lamentano le vedremo probabilmente candidate in questa o quella lista alle elezioni. Questo la dice lunga su quanto siano strumentali e legate alla campagna elettorale certe critiche sul viale".

Rita Celli