L’assessore Frisoni: "Comuni nel caos senza i decreti attuativi"

Aste per le concessioni balneari prorogate di fatto per due anni visto che i Comuni si appelleranno alle "difficoltà oggettive e motivate" ottenendo un anno in più per terminare le procedure dei bandi. Situazione che per l’assessore al Demanio Roberta Frisoni non cambia la sostanza. "Ad oggi, dopo anni e anni di confronti e con una infrazione europea che pesa sul Paese dal 2009, in una situazione in cui gli enti pubblici sono costretti all’immobilismo e in cui migliaia di imprese del settore sono a rischio o comunque non sono messi nelle condizioni di investire, siamo punto e a capo: ancora fermi a discutere di competenze, con decreti attuativi di cui non c’è traccia, nascondendo sotto il tappeto della nuova proroga la troppa polvere che c’è in giro". Il primo decreto attuativo per i bandi è atteso entro il 27 luglio. "Quello che sconcerta è la mancanza di una roadmap per superare questa impasse". I termini per le aste scadranno il 31 dicembre 2025.