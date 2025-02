L’assessore Morolli rassicura i residenti: "Nuova rotonda sulla Consolare"

Una nuova rotatoria all’intersezione con la consolare per San Marino nella zona di Santa Cristina, dove si incrociano la via Monte Cieco e la via Marignano. Un’opera che intende mettere in sicurezza il traffico in quella zona a poca distanza dall’ingresso nella Repubblica di San Marino.

L’intervento è stato presentato dall’assessore Mattia Morolli ai residenti della zona di Santa Cristina mercoledì scorso, nella sala del circolo di zona. Erano presenti una novantina di persone. "L’opera, oltre a snellire il traffico, rappresenta un passo avanti in termini di sicurezza stradale – spiega Morolli – Tra i vari benefici, consentirà di dirottare i mezzi della logistica su percorsi più controllati".

Un altro punto affrontato durante l’incontro riguarda la riqualificazione di via Marignano, interessata da un’importante opera di consolidamento della scarpata stradale. Il progetto è stato finanziato con oltre un milione di euro provenienti dal Pnrr.

Durante la serata si è parlato anche della riqualificazione della scuola primaria e dell’asilo, i cui lavori sono terminati a ottobre.