"L’assicurazione anti catastrofe va rimandata"

Polizze per eventi catastrofici, "è necessaria la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo". La consigliera regionale del Pd, Alice Parma, assieme al collega Luca Sabattini, ha presentato una question time in Assemblea. La normativa impone alle imprese italiane la stipula di polizze assicurative entro il 31 marzo 2025 per coprire i danni causati da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. "Va sollecitato il governo a rivedere la normativa sulle polizze per i rischi catastrofali, introducendo misure di supporto economico per le imprese e prorogando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. Solo così potremo davvero garantire che le imprese italiane siano adeguatamente protette, senza compromettere la loro capacità di operare e crescere insieme ai nostri territori. Purtroppo l’obbligo assicurativo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 ha ancora troppe criticità per poter scattare tra pochi giorni".