L’assist di Rivera a San Marino: "Sarebbe bello collaborare"

Seduti allo stesso tavolo a parlare di pallone. Nella piccola San Marino ieri ha fatto tappa il grande Gianni Rivera. Davanti a lui, nelle stanze della segreteria di Stato, il segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini. Al suo fianco il presidente della Federcalcio del Titano, Marco Tura e l’amico di sempre, il giornalista Osvaldo Bevilacqua che da un po’ ha scelto San Marino come la sua casa. "Abbiamo parlato molto del calcio sammarinese – racconta Rivera davanti alle telecamere della tv di Stato – e io sono a disposizione per fare qualsiasi intervento". Il ministro Lonfernini e il presidente Tura hanno raccontato il mondo del pallone della piccola Repubblica all’ospite che di pallone ne mastica davvero. Un mondo nuovo quello del Titano per Rivera che ascolta interessato quando gli si parla di un movimento che conta 400 tesserati soltanto per quel che riguarda il settore giovanile. Poi c’è il campionato dei grandi, la serie A sammarinese, che spedisce dritto in Europa le formazioni della Repubblica. E la Nazionale quella che in campo internazionale non salta un appuntamento da piccola tra i grandi.

"Ho anche un’accademia da porter utilizzare – spiega – Tutto quello che si può fare, lo faremo. Mi piacerebbe collaborare con il calcio di San Marino? Certo, tutto quello che c’entra con il calcio mi piace sempre molto".

L’ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, è considerato uno dei migliori giocatori italiani di sempre. Campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. Primo Pallone d’oro italiano nel 1969. Insomma, un curriculum che fa stropicciare gli occhi a tutti e naturalmente anche al presidente della Federcalcio, Marco Tura. "Conoscere e sentire le esperienze di questo signore del calcio è qualcosa di straordinario e che ci arricchisce sicuramente – dice – Ha lasciato in mano al Segretario Lonfernini una proposta di collaborazione che andremo a valutare compatibilmente con tutte le esigenze e le difficoltà che ci sono. Ma sicuramente è avvincente tutto quello che c’è stato prospettato". Da quella proposta di collaborazione potrebbe nascere qualcosa di importante e certamente non è una di quelle che resterà chiusa in un cassetto.