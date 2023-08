L’assistenza domiciliare trova casa

Da hub vaccinale, fondamentale nella gestione della pandemia, a casa dell’Adi, l’assistenza domiciliare integrata. La struttura ampia 1700 metri quadrati a fianco del Toys sulla consolare per san Marino verrà utilizzata per un novo servizio a supporto delle attività dell’Adi nel distretto sanitario di Rimini. Il servizio Adi si è ufficialmente trasferito nella struttura il 31 luglio. Ieri l’assessore nonché presidente del Distretto di Rimini, Kristian Gianfreda, il direttore del Distretto di Rimini, Mirco Tamagnini, e alcuni dirigenti dell’Ausl, hanno incontrato il coordinatore dell’assistenza domiciliare di Rimini e i suoi collaboratori nel corso di un sopralluogo. L’Adi ha in organico di 32 infermieri di cui 25 donne e 7 uomini. La nuova sede risulta strategica perché baricentrica tra l’area di Rimini Nord e quella di Rimini Sud. Da qui il personale potrà partire per assistere a casa una utenza di ben 3.200 cittadini. "Questo nuovo polo per l’Assistenza domiciliare integrata rappresenta il segno tangibile del macro investimento che come distretto, in squadra con l’Ausl, stiamo portando avanti per spingere sull’acceleratore della sanità domiciliare e di prossimità - spiega l’assessore Gianfreda -. A questo si aggiunge il capitolo delle Case di Comunità. Per quella di Rimini sud abbiamo da poco ricevuto una manifestazione d’interesse".