L’associazione Alba ci riprova: eletti gli undici consiglieri del Cda

Alla presenza di una quarantina di operatori, ieri al Tanimodi sono state poste le basi della nuova associazione Riccione Alba che all’unanimità ha eletto undici consiglieri. In blocco sono stati riconfermati i nove eletti, sempre per acclamazione nella calda assemblea dell’associazione finora in carica, subito azzerata dal presidente uscente Giorgio Fortunato. Tra loro i cinque del cda di Federalberghi, Cinzia Ferri, Mauro Montanari, Lina Paladino e Antonella Semprini e Daniele Tomassini, il ristoratore Sandro Corazza, la negoziante Teresa Ugolini, il commerciante Giulio Protti e il bagnino Davide Zamagna. Al posto di Fortunato, che farà parte della nuova associazione, ma non del direttivo, e della vice Valentina Magnanti, sono entrati il bagnino Arnaldo Bugli e la commerciante Valeria Bigi. "Abbiamo dato la precedenza ad altri operatori non albergatori, affinche il direttivo sia più rappresentativo – commenta Tomassini –. In giornata eleggeremo presidente, vice e conferiremo altri incarichi. Ci siamo lasciati in un clima sereno, presto terremo una cena sociale e un consiglio direttivo aperto sulla sicurezza, nostra priorità. A breve intanto registreremo l’associazione". Presentato anche il programma, tra lotta al degrado agli eventi di musica e cabaret ai mercatini.

Nives Concolino