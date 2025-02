"L’associazione Alba è in piena attività". Ma nessuno si candida

"L’associazione Riccione Alba non è congelata, perché chi vuole bene al quartiere, sa quanto sia necessario un organo rappresentativo che operi ed evidenzi le esigenze della zona". A confermare l’operatività dell’associazione è il presidente Giorgio Fortunato, che pur non avendo trovato operatori disposti a candidarsi per il prossimo mandato, procede con proroga. "È vero che l’associazione ha bisogno di nuova linfa e di un nuovo direttivo – commenta –. Da mesi quello uscente chiede un ricambio, qualcuno disponibile a guidare il gruppo, però nessuno si è ancora presentato. Anche se in regime di "prorogatio" pertanto il direttivo va avanti con l’attività associativa fino alla costituzione del nuovo direttivo". Prosegue: "A differenza di chi mi ha preceduto e che ha improvvisamente abbandonato l’associazione, aspettiamo che si faccia avanti qualcuno".