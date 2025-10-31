L’Associazione frontalieri incontra il sindaco Sadegholvaad

Gli speculatori
31 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Illustrate le esigenze degli 8.000 lavoratori italiani assunti sul Titano

Illustrate le esigenze degli 8.000 lavoratori italiani assunti sul Titano

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini hanno incontrato una rappresentativa dell’Associazione Frontalieri Italia San Marino. L’incontro è stato chiesto dall’associazione allo scopo di illustrare le esigenze della comunità di frontalieri italiani che lavorano sul Titano (8.000 lavoratori e 2.400 pensionati nel 2024) rispetto ad ambiti da sempre oggetto di criticità quali fiscalità, previdenza e diritti contrattuali. E in particolare la doppia tassazione, che interessa anche i pensionati, la definizione di un accordo bilaterale con la Repubblica di San Marino per il riconoscimento dei permessi lavorativi per l’assistenza a familiari con disabilità o patologie e l’assegno unico universale, introdotto in Italia nel 2022, non riconosciuto ai lavoratori frontalieri. Aspetti che riguardano i rapporti bilaterali tra i due stati e per i quali l’Associazione chiede il supporto del comune di Rimini, sia per gli approfondimenti normativi sia per agevolare il confronto con le altre istituzioni. Il sindaco e l’assessore Magrini hanno ascoltato le istanze dell’associazione e hanno confermato la volontà dell’amministrazione comunale riminese di accompagnare il dialogo tra frontalieri, Repubblica di San Marino e gli enti preposti, affinché si possano trovare possibili soluzioni per rendere il trattamento dei lavoratori equivalente a quello che oggi intercorre tra l’Italia e altri paesi confinanti. Il primo passo sarà quello di approfondire gli accordi bilaterali che hanno interessato altre realtà italiane – Liguria e Francia, Lombardia e Svizzera – e che ad oggi paiono offrire maggiori garanzie per i lavoratori, per capire se possono essere da spunto per sviluppare iniziative anche in chiave locale.

