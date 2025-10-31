L’Associazione frontalieri incontra il sindaco Sadegholvaad

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini hanno incontrato una rappresentativa dell’Associazione Frontalieri Italia San Marino. L’incontro è stato chiesto dall’associazione allo scopo di illustrare le esigenze della comunità di frontalieri italiani che lavorano sul Titano (8.000 lavoratori e 2.400 pensionati nel 2024) rispetto ad ambiti da sempre oggetto di criticità quali fiscalità, previdenza e diritti contrattuali. E in particolare la doppia tassazione, che interessa anche i pensionati, la definizione di un accordo bilaterale con la Repubblica di San Marino per il riconoscimento dei permessi lavorativi per l’assistenza a familiari con disabilità o patologie e l’assegno unico universale, introdotto in Italia nel 2022, non riconosciuto ai lavoratori frontalieri. Aspetti che riguardano i rapporti bilaterali tra i due stati e per i quali l’Associazione chiede il supporto del comune di Rimini, sia per gli approfondimenti normativi sia per agevolare il confronto con le altre istituzioni. Il sindaco e l’assessore Magrini hanno ascoltato le istanze dell’associazione e hanno confermato la volontà dell’amministrazione comunale riminese di accompagnare il dialogo tra frontalieri, Repubblica di San Marino e gli enti preposti, affinché si possano trovare possibili soluzioni per rendere il trattamento dei lavoratori equivalente a quello che oggi intercorre tra l’Italia e altri paesi confinanti. Il primo passo sarà quello di approfondire gli accordi bilaterali che hanno interessato altre realtà italiane – Liguria e Francia, Lombardia e Svizzera – e che ad oggi paiono offrire maggiori garanzie per i lavoratori, per capire se possono essere da spunto per sviluppare iniziative anche in chiave locale.