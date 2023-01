L’Astra ingrana la quarta Sette film cult previsti nel mese di gennaio

Dopo anni di vacche magre torna il grande schermo a Bellaria Igea Marina. Il Cinema Teatro Astra è "in piena attività sin dall’inizio del nuovo anno". Riparte già da stasera alle 21 la programmazione cinematografica con sette appuntamenti fino a fine mese. Si riparte con uno dei film di maggiore successo dell’ultima stagione, La stranezza di Roberto Andò, con uno straordinario Toni Servillo nei panni di Pirandello e la coppia Ficarra e Picone in una prova attoriale magistrale nei panni di teatranti siciliani. Giovedì un’altra delle pellicole più acclamate degli ultimi tempi, Triangle of Sadness di Ruben Östlund, film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2022. Sabato alle 18 per la programmazione rivolta a bambini e ragazzi tocca a L’ispettore otto zampe e il mistero dei misteri, film di animazione appena uscito nelle sale.

Dal 10 gennaio, ogni martedì, si torna in sala con 4 titoli di qualità, a partire da La California di Cinzia Bomoll, seguito (il 17 gennaio) da Broker – Le buone stelle, imperdibile film d’autore, l’ultimo del pluripremiato regista Kore-eda. Altro capolavoro quello in programma il 24 gennaio: Bones and All di Luca Guadagnino, presentato in concorso a Venezia. Martedì 31 Siccità di Paolo Virzì, in una Roma desertica e arsa dal sole, una divertente lettura della nostra società.

Biglietto intero 6 euro, ridotto 4. Con la tessera dell’associazione 4terzi prezzo ridotto anche agli spettacoli della stagione teatrale e si avrà diritto all’accredito alla prossima edizione del Bellaria Film Festival.