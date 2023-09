L’Astra si prepara a una "Stagione classica"

Il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina presenta una stagione teatrale eclettica e di alta qualità, estesa nell’arco di sei mesi per unire "tradizione e innovazione", rispondendo a dovere a un’ampia gamma di gusti e interessi teatrali. Non a caso, il cartellone teatrale 2023-24, diretto da Approdi per il secondo anno consecutivo, opta per un tema ben attinente agli intenti dichiarati scegliendo il motto "Sarà una Stagione Classica". In calendario ci sono previsti spettacoli intelligenti e accessibili al grande pubblico, ma animati al contempo dai celebri artisti della scena teatrale, come il grande Peppe Servillo che sarà protagonista a Bellaria Igea Marina per offrire al pubblico una serata speciale. Presentata ieri mattina, in presenza dell’assessore alla Cultura Michele Neri, la stagione, nel dettaglio, si apre il 7 ottobre per concludersi il 5 aprile.

In totale: sette spettacoli serali e quattro spettacoli pomeridiani, a cui si aggiungono le matinée per le scuole. L’assessore alla cultura del Comune di Bellaria Igea-Marina, Michele Neri, ha spiegato come questa stagione teatrale si protrarrà a cavallo delle due stagioni, e ha messo l’accento sulla qualità artistica, puntando sulla presenza, appunto, di grandi artisti. L’assessore ha anche elogiato il lavoro di Approdi per quanto concerne la promozione della cultura, anche in virtù del successo ottenuto all’Arena Roma durante l’estate. Il direttore artistico, Sergio Canneto, dal canto suo, sostiene che con il titolo "Una Classica Stagione", si sia cercato di creare una stagione con cui, oltre a presentare grandi opere della tradizione teatrale e letteraria come "Medea" e "Romeo e Giulietta", si ambisce anche a portare in scena nuovi classici, come la poetessa Alda Merini e l’autore Mattia Torre. Inoltre, in calendario spazio riservato anche per il ballo liscio, nello spettacolo del Teatro delle Temperie.

La stagione teatrale inizia con Alessio Boni in "Canto degli esclusi. Concertato a due per Alda Merini" il 7 ottobre, e continua con Laura Morante in "Medea" il 18 novembre. Andrea Lupo e Mara Di Maio del Teatro delle Temperie il 14 dicembre presenteranno "Tony & Ketty". Il nuovo anno si apre invece con Peppe Servillo che interpreta "Marcovaldo" (13 gennaio), in occasione del centenario di Italo Calvino. Il 25 febbraio, ecco lo spettacolo "456", scritto e diretto da Mattia Torre. A seguire in programma anche un concerto omaggio a Ryuichi Sakamoto (15 marzo). La stagione si chiuderà il 5 aprile con "Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco" di Stivalaccio Teatro. In aggiunta ai titoli serali, il Cinema Teatro Astra offre una ricca programmazione pomeridiana la domenica, dedicata per le famiglia e a cura di Alex Gabellini.

Andrea G. Cammarata