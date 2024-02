L’astronave di Star Trek sbarca al palaturismo

L’astronave di Star Trek atterra ancora a Bellaria Igea Marina. L’evento 2024 dal 17 al 19 maggio. Non nella tradizionale location del Palacongressi sul lungofiume: per la prima volta sarà il Palazzo del Turismo a ospitare Sticcon Italia, nella nuova versione Starcon. Che è stato accolto a Bellaria Igea Marina dal 1998, salvo la parentesi che per qualche anno ha visto gli alieni sbarcare in quel di Chianciano Terme. Un cambio di ’pianeta’ che il coordinatore del Comitato organizzatore della Starcon, Massimo Romani, aveva spiegato con l’aumento dei costi della manifestazione (più "incompresini logistiche" con la nuova gestione del Palas, passato dal fondatore Aldo ’Veleno’ Foschi, mancato nel 2012, a una società di gestione formata dalla categorie economiche locali.

"La conferma della scelta della nostra città per la Starcon – commentano dall’Associazione albergatori – è motivo di orgoglio, significa che il nostro sistema ricettivo è apprezzato. E’ previsto un buon numero di visitatori, che darà seguito al ponte pasquale di fine marzo, e poi il ponte del 25 aprile con il grande torneo di young volley di Kiklos, per il quale sono previste 8.000 presenze turistiche, e altri eventi".

"E’ la nostra prima volta al Palaturismo – dicono da Sticcon Italia –. Abbiamo in cartellone un buon numero di ospiti di alto profilo, e puntiamo a confermare i quasi mille visitatori, nella tre giorni, delle ultime edizioni. Saranno tre giorni di conferenze, incontri con attori e sceneggiatori delle serie e dei film, giochi e cosplay mozzafiato".

La convention come tutti gli anni trasforma per un weekend lungo Bellaria Igea Marina nella capitale della fantascienza italiana, propone quest’anno tra gli altri Armin Shimerman, lo spassoso Quark di Star Trek; Deep Space 9, il dottore olografico Bob Picardo in Star Trek Voyager; l’attore Todd Stashwick e il produttore Terry Matalas da Star Trek Picard "e molti altri, tra serie tv e scienza".

