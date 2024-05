"L’Atalanta mi ha regalato un grande sogno"

Dai primi calci al ’Mazzola’ a Dublino. Lo storico trionfo dell’Atalanta in Europa league passa anche da Santarcangelo. Perché il segretario generale della società bergamasca è Marco Semprini, un passato da ex calciatore – esordì a soli 17 anni con il Santarcangelo in serie D – e poi la lunga e sfavillante carriera di manager. Semprini, 53 anni, sposato con due figli di 17 e 15 anni, è arrivato all’Atalanta nel 2015 dopo le esperienze a Bologna, Bellaria, San Marino, Cesena, Spezia.

Quali sono le sue mansioni e i princpali compiti all’Atalanta?

"Di fatto sono quello che si interfaccia per primo con Figc, Lega e Uefa. Mi occupo dell’iscrizione al campionato e dell’organizzazione delle partite, per la Uefa in particolare, e anche della documentazione per il calcio mercato. Che è la fase più intensa e delicata del mio lavoro"

Quando ha iniziato la carriera da dirigente, avrebbe mai pensato di arrivare in un club importante come l’Atalanta?

"In questi anni ho avuto la fortuna di vivere tante belle esperienze, di viaggiare. La vittoria in Europa league è stata una gioia immensa. Un sogno. Ma nel mio lavoro il valore non si misura dai risultati che ottiene la squadra. Alla fine bisogna avere la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto e cercare di essere all’altezza del contesto".

Cosa le piace di più del suo lavoro? Era quello che sognava di fare: lavorare nel calcio?

"Assolutamente sì. C’è la passione. C’è la fortuna di fare un mestiere che mi dà tante emozioni ed emoziona tanti persone. È un lavoro questo dove non ci si annoia mai, con tanti stimoli, tante relazioni. Dopo il trionfo a Dublino ho ricevuto messaggi di complimenti da tutta Europa".

La sua famiglia vive con lei o fa il pendolare tra Santarcangelo e Bergamo?

"La seconda. Per un anno abbiamo provato a vivere tutti insieme a Bergamo. Ma poi la famiglia è tornata a vivere a Santarcangelo. L’abbiamo fatto soprattutto per i nostri figli".

Lo Young Santarcangelo ha ottenuto quest’anno la terza promozione di fila: con questa società crede che la città tornerà nel calcio che conta?

"Ho rivisto di nuovo grande entusiasmo in città, e grande attenzione della società ai giovani. È quello che conta di più. Secondo me la categoria in cui si gioca non deve diventare una malattia. Certo, da santarcangiolese mi è dispiaciuto tanto com’è finita l’avventura della vecchia società del Santarcangelo. È stato un dispiacere anche per le famiglie. Tanti ragazzi sono dovuti andare a giocare altrove".

Dalla serie C al baratro: un lutto sportivo per la città.

"È stato proprio così. Ma grazie allo Young Santarcangelo è tornata la voglia di calcio, la società sta lavorando davvero bene. Spero che ora arrivi qualche segnale dall’amministrazione comunale sull’impiantistica".

Lo Young Santarcangelo è una delle scuole calcio dell’Atalanta: c’è il suo zampino?

"In realtà la proposta è venuta direttamente dallo Young e io li ho solo messi in contatto. Ma sono felice di questa collaborazione". Nello Young Santarcangelo giocano anche i figli di Semprini. E chissà: magari un giorno indosseranno la maglia della Dea.