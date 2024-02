L’ateneo di Urbino ’studia’ il Comune

Servizi sempre più smart e facili da usare per i cittadini di Santarcangelo, grazie al piano per la digitalizzazione avviato dal Comune. Un piano finanziato da fondi Pnrr per un importo di 650mila euro, e portato avanti dall’amministrazione in collaborazione con il gruppo Maggioli. A breve, con l’obiettivo di indagare sulla comunicazione pubblica e transizione digitale della pubblica amministrazione, partirà l’attività di ricerca di dottorato di Giorgia Gianotti dell’università di Urbino, che studierà l’esperienza di Santarcangelo.