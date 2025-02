L’Ateneo si mostra ai suoi futuri iscritti

Saranno workshop, visite guidate e mostre a caratterizzare il programma degli Open Days 2025 dell’Università di San Marino, in particolare per quanto riguarda Design da una parte, Comunicazione e Digital Media dall’altra. Per le due realtà, distanti fra loro circa dieci minuti a piedi attraversando il centro storico, porte aperte venerdì e sabato per offrire a chi è interessato esperienze e informazioni utili nella scelta della migliore soluzione per il proprio futuro universitario.

In contrada Omerelli 20, in particolare, spazio ai corsi di laurea triennale e magistrale in Design, dove verranno affrontati temi che riguardano la multimedialità, il mondo del web, dei social, del motion graphic e tanto altro. In viale Onofri 87 a essere protagonista è invece il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media. In calendario inoltre dei workshop, proposti con un taglio diverso e specifico in contrada Omerelli 20, dove alle 14.30 di venerdì è prevista un’iniziativa dal titolo ‘Aspiranti designer’.