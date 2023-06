Latitante passa la notte in discoteca: pizzicato dagli agenti

Su di lui pendevano due distinti ordini di carcerazione. Ciò nonostante, un giovane marocchino aveva pensato bene di trascorrere la serata in discoteca. Attorno alle 2.45 di ieri, durante un controllo eseguito dalla polizia di Stato sul lungomare Tintori, lo straniero latitante è stato però pizzicato dagli agenti. Ai poliziotti è bastato un semplice accertamento per scoprire che in passato il giovane si era reso protagonista di vari reati, soprattutto furti e rapine. Reati per i quali deve ancora scontare una pena di un anno e 14 anni. Vista la situazione, lo straniero è stato arrestato e accompagnato in carcere.