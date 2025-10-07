Latitante ricercato da quattro anni arrestato in autostrada a Cattolica

Era ricercato dal 2021, da quando il tribunale di Trieste aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per una condanna a sei anni di reclusione per ricettazione. Da allora, di lui si erano perse le tracce. Quattro anni di latitanza trascorsi a spostarsi tra Italia ed estero, sempre nell’ombra, fino a quando la sua strada ha incrociato quella di una pattuglia della polizia stradale di Riccione. È successo nei giorni scorsi, attorno alle 23, a Cattolica: una breve sosta lungo la Statale è costata l’arresto di un 53enne italiano. La scena si è consumata in pochi minuti. Gli agenti della Stradale erano impegnati in un servizio di vigilanza stradale lungo l’Adriatica quando hanno notato un’auto con targa rumena transitare lungo la statale, nel tratto cittadino di Cattolica. Nulla di sospetto a prima vista: un veicolo come tanti, un uomo solo alla guida. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo accosta senza opporre alcuna resistenza. Mostra collaborazione, risponde alle prime domande, e sembra che tutto possa concludersi in pochi minuti. Ma non è così. Gli agenti, come da prassi, passano i dati del conducente alla sala operativa. Bastano pochi secondi per avere la risposta: quell’uomo, un 53enne domiciliato in provincia dell’Aquila, non è un automobilista qualunque. Risulta destinatario di un ordine di carcerazione emesso quattro anni fa, in esecuzione di una condanna a sei anni di reclusione per ricettazione. Dal 2021 il 53enne era riuscito a rendersi irreperibile. La condanna, definitiva, lo attendeva, ma lui aveva fatto perdere le proprie tracce. Non era della zona, e in Romagna ci era capitato quasi per caso, in una tappa del suo viaggio verso la Romania. Una scelta che si è rivelata fatale: a Cattolica, lungo la statale, il suo percorso si è interrotto per sempre. Di fronte alla certezza della sua identità e alla conferma del provvedimento a suo carico, non ha opposto resistenza. È stato condotto negli uffici della Questura di Rimini per l’identificazione, dove la sua posizione è stata messa nero su bianco.