Latte in polvere per i bimbi africani

Materiale didattico per la scuola primaria di Kankao, latte in polvere e alimenti per i bimbi dell’orfanotrofio di Kankao e Matumba. È solo una piccola parte di quanto la onlus San Marino for the Children è riuscita a fare quest’anno grazie alle donazioni. "Nell’anno che ha segnato anche la ricorrenza del 15esimo di questa associazione – dicono dalla onlus – ringraziamo in modo speciale tutti gli amici che ci hanno aiutato, sostenuto e che continuano ad aiutarci in questo nostro cammino verso gli ultimi del mondo". Un grazie speciale in questo mese di dicembre a Marlù "che grazie al progetto ’#MarluRicaricAmore’ ha reso possibile l’acquisto di latte in polvere ed alimenti per i bimbi dell’orfanotrofio di Kankao e Matumba". Un altro grande ringraziamento va agli alunni della classe quinta elementare di Serravalle "che ci hanno dedicato il ricavato del loro libro ‘Massimo Bonini, il nostro campione’, per l’acquisto di materiale didattico per la scuola primaria di Kankao".