L’attesa della sentenza ‘congela’ i dehor

Incubo tariffe per i dehors. Tant’è che i gestori dei pubblici esercizi non stanno presentando domande per allargarsi su spazi pubblici durante l’inverno. Da anni lo chiamano Riccione Winter: si tratta della possibilità di mettere su piazze e marciapiedi, tavolini e sedie, semplici o con dehor. Anche l’amministrazione commissariale ha deciso di riproporre il bando. La pubblicazione risale a fine settembre, ma ad oggi Confcommercio ammette di non avere avuto alcuna richiesta da parte di associati per partecipare al bando.

"Le incognite pesano - premette il presidente di Confcommercio Alfredo Rastelli - In questi giorni ci riuniremo per fare il punto ed eventualmente chiedere un confronto con il Comune per sapere che decisioni prenderanno".

Quando la commissaria ha deciso di riproporre Riccione Winter ha lasciato un punto interrogativo alla voce tariffe da applicare per l’occupazione del suolo pubblico. Questo perché la data del 10 ottobre, giorno dell’udienza al Consiglio di Stato, non era lontana. Ma le settimane passano, la sentenza non arriva e anche i titolari dei pubblici esercizi rimangono fermi. Se l’amministrazione commissariale applicasse la tariffa piena salterebbe lo sconto applicato dalla giunta Angelini in aprile. Per le occupazioni temporanee nella Ztl si tornerebbe a pagare 68 centesimi al giorno invece di 54. Una superficie di circa 50 metri quadrati occupata 120 giorni in inverno passerebbe da 3.240 euro a 4.080. Andrebbe peggio alle occupazioni annuali dove verrebbe meno il taglio del 20%. I gestori non vogliono fare a meno dei dehors esterni, ma non a tutti i costi.

a.ol.