L’attesa è quasi finita: la fase regionale è alle porte

Per le squadre di casa nostra del campionato Under 15 a fine mese inizierà una seconda fase di questa stagione. Con la fase regionale, alla quale partecipano tutte le squadre del girone B, fatta eccezione per la capolista Cesena che si confronterà con la fase nazionale, infatti, si apre un secondo ciclo di match. Tra dieci giorni esatti, a distanza di un mese dall’ultima volta, le due squadre della Femminile Riccione, la San Marino Academy e il Rimini saranno nuovamente in campo. Con una bella serie di incroci... e di derby. Tutto fatto in casa quello che nella Perla Verde metterà a confronto Riccione e San Marino, mentre la seconda squadra del Riccione sarà impegnata, sempre in casa, con la squadra B del Cesena. Il Rimini, invece, andrà a bussare alla porta del Ravenna per il primo match della seconda fase della stagione.

Prossimo turno: Femminile Riccione-San Marino Academy, Femminile Riccione squadra B-Cesena squadra B, Fossolo 76-Imolese, Ravenna-Rimini, Spal-Real Salabolognese.