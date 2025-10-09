L’attore Fabrizio Coniglio al Teatro Titano dialoga con attori, cantautori e sceneggiatori

San Marino Teatro inaugura la nuova rassegna A doppio filo – intrecci di parole tra palco e vita, un ciclo di incontri condotti del regista e attore Fabrizio Coniglio, in dialogo con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura italiana. La rassegna si svolgerà la domenica pomeriggio, fino ad aprile, al Teatro Titano. Al centro delle conversazioni ci saranno esperienze, emozioni e scelte che hanno dato origine a canzoni, libri e film: un percorso che, come un doppio filo, unirà il racconto personale e la dimensione artistica, creando un legame diretto tra ospiti e pubblico. Che potrà intervenire con domande e riflessioni, rendendo ogni incontro un momento di vero scambio e partecipazione. Per proseguire il dialogo e lo scambio, gli incontri si concluderanno con un aperitivo.

Ad aprire la rassegna sarà Isabella Ragonese, protagonista del primo incontro in programma domenica 26 ottobre alle 17. Attrice e autrice teatrale, protagonista di cinema, teatro e tv, Ragonese ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Nastro d’Argento come attrice non protagonista per La nostra vita di Daniele Lucchetti. Nei mesi successivi, la rassegna ospiterà Paola Turci (16 novembre), Giorgio Marchesi (18 gennaio 2026), Francesco Motta (15 febbraio), Ermal Meta (foto) il 29 marzo e Cristina Comencini (19 aprile).

Per partecipare agli incontri, è possibile acquistare biglietti singoli o convenienti carnet, pensati per chi desidera seguire più appuntamenti della rassegna. I biglietti hanno un costo di 12 euro per platea e palchi, e 10 per sgabelli, palchi secondari e loggione. I carnet sono disponibili in due formule: sei incontri a 48 euro e cinque incontri a 42. Il biglietto include l’aperitivo conclusivo nel foyer.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli Istituti Culturali al numero 0549-882452 o scrivere a info.istituticulturali@pa.sm.