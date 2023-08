L’attore Massimo Boldi fa visita alla tenuta del Monsignore

L’attore comico Massimo Boldi ieri pomeriggio ha fatto visita alla Tenuta del Monsignore a San Giovanni in Marignano. Un piacevole passaggio nella storica cantina in cui l’attore si è recato per e dove è stato accolto e guidato nelle essenze del vino della cantina dal titolare in persona: Sandro Bacchini. Boldi ha quindi anche visitato la cantina vera e propria della Tenuta del Monsignore.