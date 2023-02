L’audace lentezza e la frenesia dell’oggi

Un incontro sul tempo, soprattutto sulla fretta, per tornare a parlare di uomo e magari anche di Dio. È possibile, dunque, pensare e riflettere su dinamiche di rallentamento per riappropriarsi di un tempo a misura d’uomo? Parte così un’interessante rassegna di incontri dal titolo-cornice "Io sono l’altro 2023" promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano "Alberto Marvelli" di Rimini. Il primo incontro è in programma domani alle 20.45 al teatro del Seminario Vescovile (Rimini, via Covignano n. 259) con il titolo "Quanta fretta ma dove corri?" con il prof. Roberto Mancini, filosofo e docente ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata. La novità della nuova rassegna sarà anche quella della modalità di svolgimento della serata. All’intervento del professore (circa 45 minuti), farà seguito un tempo piuttosto ampio dedicato al confronto con i presenti, che potranno fare domande ed interagire con il professore. L’équipe organizzatrice "Pardesh", costituita da giovani-adulti, ex-studenti dell’Issr in gran parte inseriti nel mondo della scuola in qualità di insegnanti di religione, è convinta di poter mettere in circolo un’occasione preziosa capace di incontrare il vissuto esperienziale di ciascuno e, forse, innescare un approfondimento di carattere culturale e perfino spirituale. "Da qualche mese – dice il prof. Marco Casadei, presbitero e direttore Issr Marvelli – ha preso avvio questo interessante progetto che, iniziando a riflettere sull’attuale ubicazione topografica dell’istituto stesso, è venuto a considerare l’identità di questo ambiente e la sua vocazione formativa a tutto tondo, intendendo essere soglia e possibilità di incontro fra credenti e non credenti".Luca Pizzagalli