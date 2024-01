L’auditorium diventa l’Arena del folk. Tre serate con le orchestre di Romagna

Vai col liscio. A San Marino tre appuntamenti per gli appassionati del folklore romagnolo, curati da Arena del Folk e che si svolgeranno alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle. Il programma si apre domani sera insieme all’orchestra Concerto di Romagna composta da musicisti di prim’ordine nel settore romagnolo ed è nota per ripercorrere le musiche che non sono state considerate all’epoca in cui vennero scritte e che oggi invece riempiono le piste di ballerini. Si prosegue con la seconda serata di sabato 24 febbraio che prevede un gemellaggio tra l’Emilia e la Romagna con la partecipazione di due orchestre. Sul palco quella emiliana di Giacomo Maini e quella romagnola La Nuova Romagna Folk che eseguiranno entrambi i generi legati alla Regione Emilia Romagna. L’ultimo appuntamento è per lunedì 11 marzo con la Rassegna Sax e Clarino. Sarà presente una orchestra base che accompagnerà tutti i più bravi clarinettisti e sassofonisti delle orchestre romagnole per un evento unico nel suo genere. La serata sarà condotta da Luana Babini e Roberto Chiesa.

"Riportiamo a San Marino la musica folk – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – per un’iniziativa che coinvolgerà gli appassionati del genere. Sulle note di orchestre che suonano dal vivo daremo la possibilità di tornare a ballare come si faceva in passato. Purtroppo sul territorio non ci sono sale da ballo. Oggi proviamo a rispondere a questa esigenza con l’Arena del folk".