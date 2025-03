L’auditorium intitolato a Pina Renzi inaugura la fiera di San Gregorio

di Luca PizzagalliMorciano di Romagna dedica il Teatro/Auditorium all’attrice Pina Renzi ed inaugura la Fiera di San Gregorio 2025, che si terrà dall’8 marzo a domenica 16 marzo, ricca di novità. Sarà proprio l’evento speciale di domani alle 21 a inaugurare la grande fiera. Attraverso interviste, foto, video e testimonianze, sarà ripercorsa la lunga e luminosa carriera di Pina Renzi, attrice morcianese di fama nazionale ed internazionale del secolo scorso. Tra gli ospiti dell’appuntamento, anche il grande regista Pupi Avati e il critico cinematografico Steve Della Casa.

Nata a Morciano il 16 dicembre del 1901, dagli anni Trenta ai Cinquanta Pina Renzi fu protagonista indimenticabile di film, commedie, spettacoli teatrali, musicarelli e sceneggiati radiofonici. Grande caratterista, collaborò con artisti del calibro di Vittorio De Sica, Umberto Melnati, Dario Fo, Fausto Tommei e tanti altri ancora. Fu inoltre tra le prime donne italiane a cimentarsi con l’esperienza della regia. Sul palco, a partire dalle 21, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e del presidente di ATER Fondazione Natalino Mingrone, andrà in scena "Pina Renzi. Indimenticabile e fantastica", spettacolo ideato e realizzato dalla compagnia Città Teatro, costumi Paul Mochrie, direzione tecnica Antonio Rinaldi, per la regia di Davide Schinaia.

Il filo conduttore della serata saranno la vita e la carriera di Pina Renzi, nata a Morciano e proiettata a grandi successi teatrali e cinematografici, con una vita ricca di senso e costellata di avventure e incontri illustri. Il suo nome e il suo spirito, saranno per sempre legati a Morciano e al suo nuovo teatro auditorium. Sul palco, insieme agli attori e conduttori della serata Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Mirco Gennari, siederanno appunto due ospiti illustri: il regista cinematografico Pupi Avati e il critico cinematografico Steve Della Casa.

Ed è con questa prestigiosa apertura che la Fiera di San Gregorio si annuncia ancora una volta e come sempre seguitissima, con oltre 40mila persone attese per la kermesse di 8 giorni: "Anticipiamo la tradizionale mostra dei bovini di razza romagnola (oltre 60 capi) proprio nel weekend iniziale dell’8-9 marzo al Foro Boario – conferma il sindaco Giorgio Ciotti –, con tantissime persone che potranno assistere a tale evento rispetto al giorno di San Gregorio, che cade invece a metà settimana. Tra le novità anche il Padiglione Fieristico con tutte le Pro Loco della provincia di Rimini che presenteranno le particolarità della propria città ed infine ci sarà l’Arena San Gregorio in via Bucci, la via del centro, con spettacoli dal vivo all’aperto dal tramonto a sera inoltrata per giovani e meno giovani di tutte le età".