Laura Morante al teatro Astra con la Medea

Laura Morante sarà la protagonista della Medea di Euripide, prossimo appuntamento per la stagione teatrale dell’Astra, in scena sabato 18 novembre. Parole e musica per un classico della letteratura e del teatro. Insieme alla Morante sul palco Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte. A dicembre, giovedì 14, Andrea Lupo e Mara Di Maio in scena con Tony & Ketty. Una storia frizzante, sul mondo del liscio. La cifra stilistica è il teatro di narrazione: vedere un loro spettacolo è sempre una esperienza, scavano dentro i meandri della sensibilità umana, tirando fuori le note amare e quelle comiche, quelle viscerali e quelle leggere.